Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки
Тверской райсуд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова за повторное нарушение правил проведения митинга или участия в несанкционированной акции
Тверской райсуд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова за повторное нарушение правил проведения митинга или участия в несанкционированной акции.
Главреду «Медиазоны» назначили длительный административный арест за ретвит шутки о том, что он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. По версии следствия и суда, этим ретвитом Смирнов якобы «призывал неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января». Примечательно, что на опубликованном в Twitter изображении не было никаких призывов и указаний о месте проведения акции в поддержку Алексея Навального, но следствие это не смутило.
Во время судебного разбирательства Сергей Смирнов заявил, что «ретвит не означает одобрения», а в Twitter в принципе принято шутить. «Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», - заявил журналист.
Коллеги Сергея Смирнова из ряда других российских изданий считают его арест на 25 суток местью властей за работу в независимом СМИ.