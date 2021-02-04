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Экономика
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04 февраля 2021, 00:34

В МЭР нашли способ защиты работающих в Крыму компаний от санкций

В ведомстве сообщили, что такой правовой режим как ОАР позволит инвесторам из других регионов не опасаться введения санкций США и Евросоюза за работу на полуострове Крым. Подготовленный МЭР законопроект позволит инвесторам сохранить анонимность

В МЭР нашли способ защиты работающих в Крыму компаний от санкций

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который предусматривает создание в Крыму и Севастополе особых административных районов (ОАР).

В ведомстве сообщили, что такой правовой режим как ОАР позволит инвесторам из других регионов не опасаться введения санкций США и Евросоюза за работу на полуострове Крым. Подготовленный МЭР законопроект позволит инвесторам сохранить анонимность.

Особые административные районы будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя. Их участниками могут стать любые российские компании, зарегистрированные в любом регионе. Эти юрлица должны будут вести бизнес только в Крыму, а за пределами республики у них не должно быть филиалов и представительств.

Инвестиционный проект должен включать вложение в экономику Крыма не менее 150 млн рублей, направленных на создание и развитие производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан, сообщает РБК.

Компании также смогут совмещать статусы участника особого административного района со статусом участника свободной экономической зоны, которая действует на территории Крыма с 2014 года. Таким образом, инвестор сможет пользоваться льготным обложением налогов и страховых взносов, получать земельные участки в аренду без торгов и при этом сохранять конфиденциальность.

Напомним, что США и Евросоюз имеют полномочия вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове Крым, который считается «оккупационной» территорией. В 2019 году правительство России разрешило юрлицам, зарегистрированным в Крыму или Севастополе, скрывать сведения о себе, чтобы западные страны не смогли их найти в государственных реестрах.

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