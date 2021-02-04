04 февраля 2021, 00:06
В Костроме полицейский для улучшения показателей составлял протоколы на родственников
В Костроме бывший водитель отделения ППС «Галичский» составлял административные протоколы на своих родственников с целью «искусственного улучшения показателей своей работы»
Фото: 44.мвд.рф
В Костроме бывший водитель отделения патрульно-постовой службы (ППС) «Галичский» составлял административные протоколы на своих родственников с целью «искусственного улучшения показателей своей работы».
Сейчас в отношении полицейского Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Согласно материалам следствия, в феврале 2020 года сотрудник ППС для улучшения показателей своей работы составил фиктивные протоколы о курении в неположенном месте в отношении своих близких. Подписи на протоколах он ставил за них.
Родственникам сотрудника МВД назначили штрафы, которые полицейский оплачивал самостоятельно, чтобы семья об этом не узнала.