Верховный суд подтвердил решение о взыскании с оппозиционеров 88 млн рублей в пользу «Московского школьника»
Верховный суд России подтвердил законность решения трех судов, которые постановили взыскать с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК входит в реестр инагентов) около 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник»
Верховный суд России подтвердил законность решения трех судов, которые постановили взыскать с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК входит в реестр инагентов) около 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник», связанной с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным.
ВС РФ отклонил кассационную жалобу защиты оппозиционеров, которая просила передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Судебное разбирательство между ФБК и «Московским школьником» началось в конце 2018 года после того, как Любовь Соболь со ссылкой на родителей сообщила о вспышке дизентерии в столичных детских саадак. Поставкой питания в эти учреждения занимались связанные с г-ном Пригожиным компании.
Любовь Соболь подала коллективный иск от родителей пострадавших детей. Суд признал вину «Московского школьника» и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших.
Уже в 2019 году Арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по 29,2 млн рублей и постановил, что они опубликовали сведения, порочащие «Московский школьник», в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов. В августе 2020 года Евгений Пригожин выкупил у «Московского школьника» оппозиционеров.