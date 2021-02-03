Кемеровские власти в секретной обстановке наградили сотрудников Росгвардии
Депутаты парламента Кемеровской области выдали благодарности пятерым сотрудникам Росгвардии на фоне разгонов массовых протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. При этом имена этих сотрудников дума решила оставить в секрете
Депутаты парламента Кемеровской области выдали благодарности пятерым сотрудникам Росгвардии на фоне разгонов массовых протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. При этом имена этих сотрудников дума решила оставить в секрете.
Издание «Тайга.Инфо» сообщает, что сотрудникам Росгвардии вручили благодарственные письма от властей за «добросовестное исполнение служебного долга» и «большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в условиях повышенной сложности». Награды вручил спикер Вячеслав Петров.
Председатель кемеровского парламента опубликовал фотографии с вручения наград в своем Instagram, однако силовики сняты либо со спины, либо их лица скрыты.
«По понятным причинам я не могу назвать их славные имена. Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные сотрудники, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение», - заявил Вячеслав Петров.