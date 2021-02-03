Правозащитники потребовали от главы МВД и Минюста разобраться с нарушением прав задержанных на митингах
Правозащитники, журналисты и общественные деятели подписали открытое письмо на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, главы Минюста Константина Чуйченко и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой в связи с массовыми задержаниями граждан на митингах
Правозащитники, журналисты и общественные деятели подписали открытое письмо на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, главы Минюста Константина Чуйченко и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой в связи с массовыми задержаниями граждан на митингах.
Авторы письма и подписавшиеся указали, что задержания на протестных акциях происходят «максимально жестко и жестоко». При этом силовики часто произвольно задерживают всех подряд, даже случайных прохожих.
Задержанных везут в отделения полиции, сотрудники которых грубо нарушают законы и Конституцию. Адвокатов и правозащитников к задержанным не допускают, отбирают у них телефоны и не дают звонить родственникам.
Правозащитники напоминают, что согласно 48-й статьи Конституции России, каждый задержанный имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания.
Подписанты требуют от глав МВД и Минюста, а также омбудсмена незамедлительно разобраться с этими «порочными практиками».
Напомним, что во время трех крупных протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января, 31 января и 2 февраля полиция задержала около 10 тысяч россиян.