03 февраля 2021, 15:59
В КЧР подполковник полиции напал на сотрудников ГИБДД, которые остановили его машину
Telegram-канал Baza сообщает, что инцидент произошел 31 января. Заместитель начальника отделения полиция в Карачаевске ехал на служебном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции
В Карачаево-Черкесской республике подполковник полиции набросился на трех сотрудников ГИБДД, которые остановили его служебный автомобиль.
Telegram-канал Baza сообщает, что инцидент произошел 31 января. Заместитель начальника отделения полиция в Карачаевске ехал на служебном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Подполковник был настолько возмущен законными действиями инспекторов, что набросился на них с кулаками. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции.
В отношении подполковника полиции возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Нападение на представителя власти»).