Полицейский из Иваново уволился с работы из-за неправосудного приговора Навальному
Старший лейтенант полиции Сергей Римский уволился из ГУ МВД России по Ивановской области из-за несправедливого приговора оппозиционеру Алексею Навальному
Старший лейтенант полиции Сергей Римский уволился из ГУ МВД России по Ивановской области из-за несправедливого приговора оппозиционеру Алексею Навальному.
Полицейский из Иваново в соцсети опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что для него всегда было важно, на чьей стороне право, а не сила. «Подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идет на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде», - заявил Сергей Римский.
Издание IvanovoNews опубликовало приказ об увольнении Сергея Римского из полиции. Он работал инспектором изолятора временного содержания.
Напомним, 2 февраля Симоновский райсуд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в колонию на 2 года и 8 месяцев. Решение суда спровоцировало массовые протесты вечером во вторник, которые были жестко подавлены сотрудниками полиции.