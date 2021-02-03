03 февраля 2021, 14:56
Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией
На взаимной основе будут возобновлены перевозки по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Беларуси
Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.
В соответствии с постановлением главы правительства РФ Михаила Мишустина, перевозки по железной дороге будут возобновлены с 8 февраля, сообщает «Интерфакс».
На взаимной основе будут возобновлены перевозки по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Беларуси.
Кроме того, с 15 февраля возобновляется авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.