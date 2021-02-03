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Как сделать миллионы на ЖКХ
03 февраля 2021, 14:50

Дочь и теща-пенсионерка главы управления Росгвардии по Москве оказались владелицами коттеджа и таунхауса

Глава управления Росгвардии по Москве Михаил Воробьев, командующий разгонами протестов, оформил коттедж в элитном подмосковном поселке на свою 32-летнюю дочь Екатерину. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источники и данные Росреестра

Дочь и теща-пенсионерка главы управления Росгвардии по Москве оказались владелицами коттеджа и таунхауса

Глава управления Росгвардии по Москве Михаил Воробьев, командующий разгонами протестов, оформил коттедж в элитном подмосковном поселке на свою 32-летнюю дочь Екатерину. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источники и данные Росреестра.

Теперь дочь высокопоставленного силовика является владелицей коттеджа площадью 350 кв.м. в поселке Подушкино Одинцовского района. С 2011 года Екатерине Воробьевой также принадлежит три земельных участка, прилегающих к дому, общей площадью 50 соток. Рыночная стоимость земли и дома оценивается в 150 млн рублей.

32-летняя Екатерина Воробьева с 2019 году работает нотариусом Одинцовского округа Московской области. В 2018 году ее годовой доход составил всего 210 тысяч рубле, то есть сама она купить коттедж в элитном поселке не могла.

The Insider пишет, что в загородном доме проживает не сама Екатерина Воробьева, а ее отец вместе с супругой.

Примечательно, что во время первой волны коронавируса Екатерина и Мария (супруга силовика) Воробьевы передвигались по Москве и области по цифровым пропускам, оформленным от Главного управления (ГУ) Росгвардии по столице.

Официальный годовой доход главы московской Росгвардии Михаила Воробьева за 2019 год составил всего 4,1 млн рублей, а доход его жены, которая работает в одинцовском филиале МГИМО - 2 млн рублей.

Также сообщается, что высокопоставленный росгвардеец оформил доли в двух фирмах («Свобода» и «СКС-Групп») на свою 73-летнюю тещу Валентину Ивановну Смолину. Первая компания арендует у мэрии Одинцово землю вдоль автодороги, где идет торговля овощами. Вторая фирма учреждена как строительная.

Пенсионерке Смолиной принадлежат не только две фирмы, но и таунхаус в одинцовском ЖК «Княжичи» площадью 259 кв.м. Стоимость объекта оценивается в 50 млн рублей. На тещу Воробьева оформлен еще автомобиль Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC стоимостью 3 млн рублей.

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