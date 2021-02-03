03 февраля 2021, 14:07
Неизвестные взломали сайт екатеринбургского «Четвертого канала» и показали фильм «Дворец для Путина»
В ночь на 3 февраля неизвестные взломали сайт екатеринбургского «Четвертого канала», после чего пользователей переадресовывали на расследование Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина» под Геленджиком
В ночь на 3 февраля неизвестные взломали сайт екатеринбургского «Четвертого канала», после чего пользователей переадресовывали на расследование Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина» под Геленджиком.
Управляющая каналом Элеонора Расулова рассказала порталу 66.ru, что взлом сотрудники заметили только ночью. При открытии главной страницы сайта «Четвертого канала», пользователей перенаправляло на фильм-расследование ФБК (внесен в реестр инагентов).
«Разбираемся, работаем над этим», - добавила Элеонора Расулова.
Напомним, что на YouTube расследование Алексея Навального о неформальной резиденции Владимира Путина на мысе Идокопас стоимостью 100 млрд рублей посмотрело более 100 млн человек.