Электронное голосование на выборах в 2021 году проведут в шести регионах
Дистанционное голосование на выборах в Госдуму 2021 года пройдет в шести регионах. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Пока известно только, что электронное голосование точно будет проходить в Москве
Дистанционное голосование на выборах в Госдуму 2021 года пройдет в шести регионах. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Пока известно только, что электронное голосование точно будет проходить в Москве. Остальные пять регионов не называются.
«Наряду с традиционным голосованием дистанционное электронное голосование [будет проводиться] в пяти регионах, а также в Москве. Они [в Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы - на той федеральной платформе, которую мы готовим с «Ростелекомом» и Минцифры», - сообщила Элла Памфилова.
Также глава ЦИКа сообщила, что голосование на парламентских выборах продлится три дня.
Отметим, что еще в конце прошлого года г-жа Памфилова утверждала, что электронное голосование в масштабах всей страны может быть проведено только в 2024 году – на выборах президента.