СКР засекретил данные о нападении питерского омоновца на 54-летнюю Маргариту Юдину
Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу «засекретило» данные о нападении на сотрудника ОМОН на 54-летнюю Маргариту Юдну во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января
Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу «засекретило» данные о нападении на сотрудника ОМОН на 54-летнюю Маргариту Юдну во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на ответ из ведомства.
Редакция ранее направила запрос в ГСУ СК по Санкт-Петербургу, который должен расследовать дела о нападении на сотрудников полиции, о том, проводится ли по данному факту проверка.
В ответе СКР говорится, что эти «данные не могут быть преданы гласности» из-за требований третьей части статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса. Речь идет о пункте, согласно которому следователь должен предупредить участников предварительного расследования о недопустимости разглашения данных этого расследования.
Данная часть статьи не говорит о том, что самому следователю запрещено подтверждать или опровергать сам факт проведения такого расследования. Кроме того, в соответствии с УПК России, Следственный комитет обязан сообщить об отказе в возбуждении уголовного дела.
По словам юристов, у Следственного комитета действительно есть право на неразглашение результатов оперативно-разыскных действий или данных предварительного следствия, однако информации о факте возбуждения уголовного дела это не касается.