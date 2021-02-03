Американский адмирал заявил о возможности ядерной войны с Китаем и Россией
Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем в своей статье для официального издания Военно-морского института Америки
Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем в своей статье для официального издания Военно-морского института Америки.
Чарльз Ричард в своей статье пишет, что со времен распада СССР Минобороны СЩА никогда не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако сейчас «ситуация изменилась».
По мнению адмирала, сейчас существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству.
Адмирал Ричард пишет, что пока Пентагон сосредоточился на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, «невиданными со времен разгара холодной войны». Подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны США.
В ответ на статью адмирала Чарльза Ричарда член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Пентагон явно не понимает до конца, что такое ядерная война.
«Лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений», - написал сенатор в Twitter.