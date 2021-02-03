Глава СКР поручил найти среди задержанных участников протеста «уклонистов» от армии
Российские власти снова вспомнили про «армейский» метод борьбы с протестной молодежью. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверки по «уклонистам» от военной службы из числа задержанных на митингах
Российские власти снова вспомнили про «армейский» метод борьбы с протестной молодежью. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверки по «уклонистам» от военной службы из числа задержанных на митингах 31 и 23 января, а также 2 февраля.
Бастрыкин также поручил проанализировать причины, «побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям».
Отметим, что российские власти регулярно угрожают молодежи отчислением из вузов и отправкой в армию за участие в протестах. Известны случаи, когда силовики похищали наиболее известных гражданских активистов и тайно отправляли их к месту несения службы даже при наличии законной отсрочки. Таким способом в армию, например, были отправлены соратники Алексея Навального Руслан Шаведдинов и Артема Ионова.