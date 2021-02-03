03 февраля 2021, 11:44
В России за сутки выявили 16 474 новых случаев заражения коронавирусом
В России продолжает снижаться общая заболеваемость коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 16 474 человек. Также сообщается о 526 летальных случаях за сутки
В России продолжает снижаться общая заболеваемость коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 16 474 человек. Также сообщается о 526 летальных случаях за сутки.
С начала пандемии в России было зарегистрировано 3 901 204 случая заражения коронавирусом. Из них от осложнений скончались 74 684 пациента.
В Москве за прошедшие сутки выявили 1545 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 1916, в Московской области – 773, в Нижегородской области – 477, в Свердловской области – 334, в Ростовской области – 366, в Воронежской области – 369. Эти регионы остаются лидерами по росту числа заболевших.