В Государственном музее Востока пропали 2 картины Рериха
Отсутствие в Государственном музее Востока двух картин из наследия Рерихов по мнению Международного Центра Рерихов свидетельствует об их хищении, в связи с чем Центром Рерихов подано заявление о возбуждении уголовного дела
В ходе рассмотрения в Арбитражном суде города Москвы искового заявления Международного Центра Рерихов (МЦР) к Государственному музею Востока (ГМВ) о возврате 188 картин Рерихов, незаконно изъятых у МЦР в апреле 2017 года, стало известно о пропаже двух картин из представленного МЦР списка.
Представители ГМВ заявили в суде, что местонахождение этих картин им неизвестно. Однако на последнем судебном заседании, прошедшем 19 января 2021 года, МЦР представил доказательства того, что в мае 2017 года, то есть уже после фактического выселения МЦР из Усадьбы Лопухиных, эти две картины находились в депозитарии общественного музея МЦР и были описаны членами комиссии Государственного музея Востока. Эти доказательства, представляющие собой видеозаписи работы комиссии ГМВ в Усадьбе Лопухиных, были продемонстрированы в судебном заседании и приобщены к материалам дела. Судебное заседание было отложено, причём судья обязала Государственный музей Востока дать ответ на следующем заседании 1 февраля, подтверждает ли он с учётом представленных МЦР доказательств факт работы членов комиссии ГМВ в хранилище Усадьбы Лопухиных в мае 2017 года с картинами Рерихов, местонахождение которых на данный момент неизвестно. Но по каким-то странным обстоятельствам (неготовности аппарата суда) заседание 1 февраля не состоялось и было перенесено на 15 февраля.
Отсутствие в Государственном музее Востока двух картин из наследия Рерихов по мнению Международного Центра Рерихов свидетельствует об их хищении, в связи с чем Центром Рерихов подано заявление о возбуждении уголовного дела в Главное следственное управление Следственного комитета России по г. Москве.
Международный Центр Рерихов надеется, что на этот раз уголовное дело по данному факту исчезновения в ГМВ картин Рерихов, который является не единственным, будет возбуждено.