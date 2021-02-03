Лидеры Великобритании, Германии и Канады потребовали освободить Алексея Навального
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, которому 2 февраля суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» 2012 года на реальный
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, которому 2 февраля суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» 2012 года на реальный.
В своем Twitter Борис Джонсон назвал смелым и самоотверженным поступком решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления «Новичком». Одновременно с этим он назвал «чистой трусостью» решение российского суда его посадить.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приговор Алексею Навальному «далек от законности любого правового государства», поэтому политика нужно немедленно освободить. Также она потребовала прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к западным коллегам и потребовал освобождения оппозиционера, всех мирных протестующих и журналистов.
Напомним, что Кремль такие требования со стороны Запада считает «вмешательством во внутренние дела России».