Росгвардия пообещала провести проверку в отношении сотрудника, ударившего журналиста дубинкой в спину
Росгвардия пообещала провести проверку в отношении сотрудника ОМОНа, который во время стихийного митинга 2 февраля ударил корреспондента Real View Федора Худокорма, одетого в яркий жилет с надписью «Пресса»
Росгвардия пообещала провести проверку в отношении сотрудника ОМОНа, который во время стихийного митинга 2 февраля ударил корреспондента Real View Федора Худокорма, одетого в яркий жилет с надписью «Пресса».
Инцидент был снят корреспондентами телеканала «Дождь». На записи видно, как омоновец практически на пустой площади подходит к человеку с камерой и в жилете с надписью «Пресса» и наносит ему удар дубинкой по спине. Журналист от удара упал на асфальт. Ролик доказывает, что агрессия силовика была ничего не мотивирована.
Напомним, что после протестной акции 23 января представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что журналистов задерживали и применяли к ним силу в тех случаях, когда силовики якобы не могли отличить их от других участников протеста. Записи с последующих протестных акций 31 января и 2 февраля доказывают, что некоторые силовики целенаправленно бьют и задерживают сотрудников СМИ в шлемах и жилетах «Пресса».
Журналистское сообщество «Синдикат-100» потребовало от руководства силовых ведомств прекратить задержания сотрудников СМИ во время протестных акций и применять к ним силу.