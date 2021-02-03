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Общество
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03 февраля 2021, 08:28

«Краса Росгвардии» потребовала от ведомства миллион рублей за несправедливое увольнение

«Краса Росгвардии-2019» Анна Храмцова, уволенная со службы из-за публикации в соцсети Instagram, подала в суд на свое бывшее начальство. Жительница Екатеринбурга требует вернуть ее на службу и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей

«Краса Росгвардии» потребовала от ведомства миллион рублей за несправедливое увольнение

«Краса Росгвардии-2019» Анна Храмцова, уволенная со службы из-за публикации в  соцсети Instagram, подала в суд на свое бывшее начальство. Жительница Екатеринбурга требует вернуть ее на службу и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.

Анну Храмцову уволили в декабре 2020 года за выложенный в Instagram сторис якобы с режимного объекта. Девушка считает свое увольнение несправедливым и намерена добиваться справедливости в суде, сообщает Znak.com.

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится», - написала девушка по поводу суммы компенсации.

«Краса Росгвардии» также добавила, что если «чудо случится», то  часть денег она направит в благотворительный фонд «с безупречной репутацией» «Доктор Лиза».

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