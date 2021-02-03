Департамент культуры Москвы отказался продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым
Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым из-за дела «Седьмой студии»
Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым из-за дела «Седьмой студии».
Источник ТАСС в департаменте сообщил, что контракт Кирилла Серебренникова истекает в конце февраля, но продлевать его не будут.
Режиссер также подтвердил, что соглашение истекает в конце этого месяца, но от дальнейших комментариев.
Отметим, что Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году. Причиной отказа Департамента культуры от продления контракта, скорее всего, является уголовное дело, которое было возбуждено против режиссера.
Напомним, что в июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Режиссер и другие фигуранты дела «Седьмой студии» своей вины не признали.