Россияне объявили бойкот «Ив Роше» из-за приговора Алексею Навальному
После решения Симоновского райсуда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» россияне объявили бойкот этой парфюмерно-косметической компании
После решения Симоновского райсуда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» россияне объявили бойкот этой парфюмерно-косметической компании.
В соцсети Instagram в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному появился хэштег #бойкотивроше.
В аккаунте «Ив Роше» пользователи стыдят компанию за трусливую позицию и отказ выступить на суде по делу, которое в 2012 году было возбуждено по их же ложному доносу на братьев Алексея и Олега Навальных. Россияне также пишут, что больше никогда не зайдут в магазин «Ив Роше» и будут отговаривать от этого своих знакомых.
Ранее «Ив Роше» опубликовала заявление, что не будет комментировать судебное заседание по замене Алексею Навальному условного срока на реальный, поскольку является «аполитичной» компанией. В своем заявлении компания также напомнила, что приговор по делу Навальных был подтвержден Верховным судом РФ в 2018 году, но не добавила, что Европейский суд по правам человека признал этот приговор незаконным.