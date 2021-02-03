В ходе стихийного протеста в Москве и Петербурге задержали 1386 человек
В Москве и Санкт-Петербурге в ходе стихийной протестной акции вечером 2 февраля, которая началась после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному, задержали 1386 человек
В Москве и Санкт-Петербурге в ходе стихийной протестной акции вечером 2 февраля, которая началась после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному, задержали 1386 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо».
Напомним, что перед оглашением вердикта по делу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по старому делу «Ив Роше» в обеих столицах были оцеплены основные центральные площади и улицы. Тем не менее, люди не побоялись выйти на «протестную» прогулку. Граждане скандировали «Навальному - свободу!».
Силовики жестко задерживали на подходах к площадям и на выходах из метро. При этом среди задержанных были журналисты и случайные прохожие.
На видеозаписях с места стихийной акции видно, как сотрудники ОМОНа загоняют безоружных людей в тупик и бьют их дубинками. Силовики вытаскивали людей из сигналящих в поддержку протестующих машин и избивали. Также камеры зафиксировали несколько случаев, когда омоновцы подходили к журналистам в спецжилетах и применяли к ним силу.
В Петербурге около 20 протестующих спрятались от силовиков в кафе Del Mar, однако администратор заведения выгнала людей на улицу, где их сразу же задержал ОМОН, сообщает znak.com.