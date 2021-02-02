Жители Москвы и Петербурга вышли на стихийный митинг в поддержку Навального
Жители Москвы и Санкт-Петербурга выходят на стихийный митинг в поддержку Алексея Навального, которого суд отправил в колонию на 2,8 года по делу «Ив Роше». Люди идут по улицам и скандируют «Навальному - свободу!»
Жители Москвы и Санкт-Петербурга выходят на стихийный митинг в поддержку Алексея Навального, которого суд отправил в колонию на 2,8 года по делу «Ив Роше». Люди идут по улицам и скандируют «Навальному - свободу!».
Также сообщается о первых задержаниях. На Манежной площади в Москве задержали не менее 10 человек. Тех, кто сопротивляется, задерживают очень жестко. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобилистов, которые сигналят в поддержку участников протестной акции.
При этом власти обеих столиц заранее стали готовиться к выходу граждан на стихийный митинг. Еще до оглашения Симоновским судом своего решения на центральные улицы были оцеплены сотрудниками правоохранительных органов.
В Москве были закрыты на вход и выход станции метро, прилегающие к Тверской улице и манежной площади. Также был закрыт доступ на Красную, Манежную и Пушкинскую площади.
Телеграмм-каналы сообщают о проблемах с мобильным интернетом в центре Москвы.