Томский депутат предложил пригласить на работу в мэрию иностранных градостроителей
Депутат гордумы Томска от ЛДПР Юрий Ворошилин предложил пригласить на работу в мэрию иностранцев, поскольку «неполедовательная» градостроительная политика городских властей за последние 20 лет привела к уничтожению многих памятников архитектуры
Депутат гордумы Томска от ЛДПР Юрий Ворошилин предложил пригласить на работу в мэрию иностранцев, поскольку «неполедовательная» градостроительная политика городских властей за последние 20 лет привела к уничтожению многих памятников архитектуры.
Юрий Ворошилин припомнил мэрии уничтожение таких памятников архитектуры, как лавка купца Михайлова в переулке Кооперативном, усадьба Киприяновой на Ленина, и появление в городе «спорных сооружений», например, ТЦ «БигСити» и ТЦ «Почтальон».
«Я не призываю исправлять градостроительные ошибки сносом уже существующих объектов. Очевидно, что назрел вопрос об актуализации генерального плана и выработки стратегии развития города на ближайшие 10-15 лет», - отметил депутат, слова которого приводит ТВ2.ру.
Представитель ЛДПР выразил сожаление, что в Томске нет профессиональных градостроителей и предложил пригласить на работу в администрацию иностранных специалистов в сфере градостроительства. Ворошилин также рекомендовал властям взять за основу опыт зарубежных городов, например, шведского Мальмё, который был среднестатистическим городом, а стал городом, построенным с учетом потребностей горожан.
Отметим, что с 2007 года градостроительная политика Томска не рассматривалась властями системно, а с 2014 года в администрации города вообще исчезла должность главного архитектора.