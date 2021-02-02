США и Великобритания призвали российские власти немедленно освободить Алексея Навального
Власти США Великобритания потребовали от России «немедленного и безоговорочного» освобождения Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по старому делу «Ив Роше»
Власти США Великобритания потребовали от России «немедленного и безоговорочного» освобождения Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по старому делу «Ив Роше». Напомним, что несколько лет назад ЕСПЧ признал приговор по нему незаконным, а российские власти его признали.
«Великобритания призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, арестованных за последние две недели», - заявил глава британского МИДа Доминик Рааба, слова которого приводит Reuters.
Напомним, что Алексея Навального отправили в колонию за якобы нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» из-за того, что он находился на лечении и реабилитации после отравления «Новичком». При этом в Германию политика транспортировали в состоянии комы, а его защита уведомляла ФСИН о его местонахождении.
Судья Симоновского райсуда Наталья Репникова при вынесении решения проигнорировала тот факт, что ЕСПЧ признал приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу «Ив Роше» незаконным. Минюст РФ признал это решение и выплатил оппозиционеру компенсацию.