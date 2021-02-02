Суд изменил условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше»
Симоновский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Оппозиционер по решению судьи Натальи Репниковой будет отбывать срок в колонии общего режима
Симоновский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Оппозиционер по решению судьи Натальи Репниковой будет отбывать срок в колонии общего режима.
В срок заключения будет зачтен почти год, который Навальный ранее провел под домашним арестом. Таким образом, в колонии ему придется провести 2,5 года.
ФСИН, напомним, обратилась в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный якобы из-за систематического уклонения политика от визитов в уголовно-исправительную комиссию во время испытательного срока. При этом служба, прокуратура и суд проигнорировали тот факт, что Алексей Навальный находился в тяжелом состоянии после отравления «Новичком», а затем долгое время лечился и восстанавливался. Соответствующие документы защита политика во ФСИН предоставляла.
Адвокаты Алексея Навального считают и требование ФСИН и решение суда незаконным, так как Европейский суд по правам человека признал приговор по делу «Ив Роше» незаконным. Адвокат Ольга Михайлова заявила, что российские власти признали решение ЕСПЧ и выплатили ему компенсацию, а по вердиктам Страсбургского суда « нельзя теперь назначать реальное наказание».
Сам Алексея Навальный считает, что в колонию его отправляют исключительно по желанию президента Владимира Путина, у которого не получилось его убить «Новичком».
«С упорством маньяка наше государства требует меня посадить по этому делу «Ив Роше»]. <…> Причина этому всему — ненависть и страх человека, который живет в бункере. Я нанес ему смертельную обиду, что выжил… Потом случилось вообще страшное: мало того что я выжил и не спрятался, я участвовал в расследовании своего же отравления. И мы доказали, что именно Путин, используя ФСБ, осуществил покушение на меня. <…> Все убедились, что [Путин] - чиновничек, которого просто поставили на пост. Единственный способ его борьбы — пытаться убить людей. И сколько бы он ни изображал из себя геополитика, если обида в отношении меня заключается в том, что в историю он войдет как отравитель», - заявил Алексей Навальный в суде.