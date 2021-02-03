Российского дипломата задержали в аэропорту Кишинева за попытку вывезти 50 тысяч долларов без декларирования
В Молдавии пограничная полиция возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по факту попытки незаконного вывоза валюты из страны в размере 50 тысяч долларов
В Молдавии пограничная полиция возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по факту попытки незаконного вывоза валюты из страны в размере 50 тысяч долларов.
РБК со ссылкой на молдавскую таможню сообщает, что 31 января при вылете из аэропорта Кишинева в багаже российского дипломата обнаружили не заявленную в декларации иностранную валютю, стоимость которой превышает максимальную сумму, разрешенную законодательством. Согласно законодательству, из Молдавии без декларирования можно вывозить не более 10 тысяч долларов.
Позже в пограничной полиции уточнили, что сотрудник российского посольства пытался вывезти 50 тысяч долларов без декларирования. Когда мужчина проходил контроль перед вылетом, сработали датчики специального детектора. Сам он отказался показать полицейским содержимое ручной клади и указать наличие валюты, сославшись на дипломатическую неприкосновенность.
В МИД России данный инцидент пока не прокомментировали.