Силовики закрыли доступ на Красную площадь в ожидании стихийного протеста
Накануне вынесения решения о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» ФСО временно закрыла доступ посетителей на Красную площадь
Фото: moslenta.ru
Накануне вынесения решения о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» ФСО временно закрыла доступ посетителей на Красную площадь.
РИА Новости со ссылкой на представителей ФСО сообщает, что соответствующие меры были приняты по просьбе правоохранительных органов. При этом в ведомстве утверждают, что доступ на Красную площадь был закрыт еще в понедельник.
Кроме того, на Лубянской площади выстроились городские автобусы, которые охраняет ОМОН.
Правоохранительные органы готовятся пресечь стихийные протесты, которые могут начаться, если суд решит отправить Алексея Навального в колонию по старому уголовному делу, приговор по которому был признан ЕСПЧ незаконным.