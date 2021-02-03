Следователи в третий раз отказались возбуждать дело по факту суицида Ирины Славиной
Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой и обвинила в своей смерти Российскую Федерацию
Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой и обвинила в своей смерти Российскую Федерацию.
Родственники главреда KozaPress требовали возбуждения уголовного дела по факту доведения до самоубийства.
Адвокат семьи погибшей Александр Караваев сообщил «МБХ медиа», что решение об отказе в возбуждении дела было принято на основании психолого-психиатрической экспертизы, проведенной после смерти Ирины Славиной. Эксперты в своем заключении указали, что суицид журналистки был «своеобразной манипуляцией обществом». Также в экспертизе говорится, что «самосожжение журналистка совершила по собственной воле, в форме протеста на фоне идеи борьбы с действующей властью».
Напомним, 2 октября 2020 года Ирина Славина после нескольких штрафов за публикации в ее издании и обысков совершила самосожжение перед зданием нижегородского управления МВД. Перед этим она написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».