02 февраля 2021, 18:59
В нижегородском кинотеатре перед фильмом стали показывать пропагандисткие ролики
В Нижнем Новгороде кинотеатр «Орленок» перед началом художественных фильмов стал показывать зрителям пропагандистские ролики, в которых граждан отговаривают ходить на протестные акции
В Нижнем Новгороде кинотеатр «Орленок» перед началом художественных фильмов стал показывать зрителям пропагандистские ролики, в которых граждан отговаривают ходить на протестные акции.
В этих роликах зрителям также рассказывают, что за всеми протестами в России якобы стоят «коварные западные враги». «Потом в мессенджерах создают каналы и чаты, в которых собирают участников якобы на мирное шествие. На деле это будет несанкционированная уличная акция. Многие из тех, кто откажется с тобой плечом к плечу, выходят за деньги в роли заводил», - объясняют авторы роликов.
«Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай!» - говорит кадровый голос.
Сотрудники «Орленка» отказались комментировать демонстрацию пропагандистских роликов.