Туроператоры предложили российским мужчинам милитари-тур в Чечню
В путевку включены два дня активных обучающих занятий в российском Университете спецназа - стрелковая подготовка, экстремальный тур на багги, полет в аэротрубе и другое
Российские туристические операторы накануне Дня защитника Отечества стали рекламировать спецназ-туры в Чечню в качестве «сюрприза для мужчин».
Директор компании «Эльгас» Элина Батаева сообщила в Facebook, что милитари-тур рассчитан на три-четыре дня. В путевку включены два дня активных обучающих занятий в российском Университете спецназа - стрелковая подготовка, экстремальный тур на багги, полет в аэротрубе и другое. В оставшиеся дни туристам проведут ознакомительную экскурсию по региону.
Между тем, многие пользователи Facebook не оценили приурочивание спецназ-тура в Чеченскую республику ко Дню защитника Отечества. Россияне напомнили, что 23 февраля «связано с трагедией чеченцев и ингушей» и является днем траура для этих народов.
23 февраля 1944 года по приказу Иосифа Сталина была начата массовая депортация чеченского и ингушского народов, которые обвинили в «пособничестве фашистским оккупантам». Запрет на возвращение на родину для чеченцев и ингушей был снят лишь в январе 1957 года.