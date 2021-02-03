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Общество
4 млрд оттенков коррупции
03 февраля 2021, 00:04

Росгвардия решила закупить электрогитары и пианино для морально-психологической разрядки бойцов 

Росгвардия разместила на портале госзакупок запрос цен на электрогитары, цифровые пианино и 32-дюймовые телевизоры. Эти товары нужны ведомству для «морально-психологического обеспечения» службы

Росгвардия решила закупить электрогитары и пианино для морально-психологической разрядки бойцов 

Росгвардия разместила на портале госзакупок запрос цен на электрогитары, цифровые пианино и 32-дюймовые телевизоры. Эти товары нужны ведомству для «морально-психологического обеспечения» службы.

Силовое ведомство планирует закупить пять электрогитар Fender squier mm stratocaster hard tail стоимостью около 12 тысяч рублей, цифровое пианино Kurzweil KA130 стоимостью более 50 тысяч рублей и один стейдж-бокс (коммутационное устройство для сцены) Allen heath ar2412 стоимостью 110 тысяч рублей. Музыкальные инструменты должны быть поставлены в войсковую часть в Ростове-на-Дону.

Также Росгвардия планирует закупить для войсковой части в Пятигорске 35 телевизоров с диагональю от 32 до 39 дюймов и видеокамеру, которая по техническим характеристикам соответствует камере Sony HXR-MC2500 за 70 тысяч рублей.

Сейчас эти закупки находятся в статусе запроса цен, поэтому окончательная стоимость контрактов пока остается неизвестной, сообщает «МБХ медиа».

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