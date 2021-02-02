Пострадавшие во время митингов журналисты потребовали возбудить дела против силовиков
Сообщество российских медиа «Синдикат-100» потребовало от руководства МВД и Росгвардии «немедленно прекратить» препятствование работе журналистов, которые освещают протестные акции и судебные процессы над представителями оппозиции
Сообщество российских медиа «Синдикат-100» потребовало от руководства МВД и Росгвардии «немедленно прекратить» препятствование работе журналистов, которые освещают протестные акции и судебные процессы над представителями оппозиции.
Журналисты напомнили руководству силовых ведомств, что закон «О СМИ» гарантирует право журналиста посещать места массовых скоплений граждан, однако отдельные сотрудники полиции «этим правом демонстративно пренебрегают».
В заявлении «Синдиката-100» говорится, что 23 и 31 января, а также 2 февраля десятки журналистов и фотокорреспондентов были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга. Кроме того, к журналистам применяли физическую силу, есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применение электрошокера.
Независимый профсоюз журналистов зафиксировал 180 случаев нарушения прав журналистов за 23 и 31 января. Сегодня задержания журналистов продолжились у здания Мосгорсуда, где проходит судебное заседание над Алексеем Навальным. При этом сотрудники полиции не обращают внимания на наличие у сотрудников СМИ удостоверений и редакционных заданий.
«Мы требуем соблюдения закона и немедленного освобождения всех журналистов, задержанных во время освещения протестных акций. Давление властей на СМИ недопустимо», - говорится в заявлении синдиката.
Отдельно журналисты потребовали возбуждения уголовных дел о превышении полномочий в отношении силовиков, которые применяли силу к сотрудникам СМИ во время протестных акций.
Например, в соцсетях опубликован ролик, на котором группа петербургских полицейских избивает журналиста на Сенной площади, на котором был желтый жилет с надписью «Пресса» и шлем с аналогичными надписями на русском и английском языках. На кадрах был фотокорреспондент, снимавший для Znak.com Георгий Марков. Журналист зафиксировал побои и намерен обратиться в Следственный комитет.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на справедливые претензии журналистов по поводу задержаний сотрудников СМИ на митингах и применения к ним силы заявил, что силовики якобы не всегда могут их «идентифицировать». Притом, что журналисты работают на протестных акциях в спецжилетах с надписью «Пресса».