Компания «Ив Роше» отказалась комментировать дело Алексея Навального
Французская парфюмерно-косметическая компания «Ив Роше» отказалась комментировать суд над Алексеем Наальным по замене ему условного срока на реальный по делу, которое несколько лет назад было возбуждено по доносу российской «дочки» компании
Французская парфюмерно-косметическая компания «Ив Роше» отказалась комментировать суд над Алексеем Наальным по замене ему условного срока на реальный по делу, которое несколько лет назад было возбуждено по доносу российской «дочки» компании.
Головной офис «Ив Роше» при отказе от комментариев сослался на свою «аполитичность».
«Приговор Олегу и Алексею Навальным был вынесен 30 декабря 2014 года, затем подтвержден апелляционным судом Москвы в 2015 году и Верховным судом в 2018 году. Таким образом, дело «Ив Роше» закрыто, вернуться к нему невозможно. «Ив Роше» - полностью аполитичная компания. Мы никогда, ни в какой форме не участвуем в политических дискуссиях и поэтому не желаем комментировать происходящее в России», - заявили в компании.
Напомним, что ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор братьям Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше» необоснованным, обязав Россию выплатить 4 млн рублей в качестве компенсации. Кроме того, во Франции проводится расследование в отношении косметической компании по делу о ложном доносе.