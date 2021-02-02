Якутского шамана после анонса нового похода на Кремль принудительно госпитализировали в психдиспансер
Городской суд Якутска удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации шамана Александра Габышева. На принудительное лечение его отправили после того, как он анонсировал третий поход в Москву
Городской суд Якутска удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации шамана Александра Габышева. На принудительное лечение его отправили после того, как он анонсировал третий поход в Москву с целью «изгнания» Владимира Путина из Кремля.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что защита Александра Габышева приобщила к материалам дела заключение независимого специалиста-психиатра и заявила ходатайство о допросе этого специалиста. Также адвокаты просили отложить судебное заседание с целью обеспечения явки независимого специалиста в Якутск из Москвы.
Горсуд в удовлетворении ходатайства о вызове специалиста и о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы защите шамана отказал.
Примечательно, что администрация психоневрологического диспансера в своем иске о принудительной госпитализации шамана указала, что он «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации». Речь идет об анонсе третьего похода на Кремль.