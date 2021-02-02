Британская группа Massive Attack потребовала от Путина освободить политзаключенных
Британская трип-хоп группа Massive Attack поддержала российских политических заключенных. Музыканты в своем Twitter опубликовали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием освободить оппозиционных активистов
Британская трип-хоп группа Massive Attack поддержала российских политических заключенных. Музыканты в своем Twitter опубликовали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием освободить оппозиционных активистов.
Участники Massive Attack упомянули в числе политзаключенных, которые должны быть освобождены, политика Алексея Навального и бывшую участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Последняя была отправлена под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время протестной акции в поддержку Навального.
Обращение к Владимиру Путину британские музыканты опубликовали в день судебного заседания по вопросу замены Алексею Навального условного наказания на реальное по делу «Ив Роше». Напомним, что приговор по этому делу был признан Европейским судом по правам человека незаконным, однако российские власти данное решение проигнорировали.