В Петербурге в день суда над Навальным бюджетников отправили патрулировать улицы в качестве дружинников
Власти Санкт-Петербурга в день проведения судебного заседания по вопросу замены Алексею Навальному условного срока на реальный по старому делу «Ив Роше» выставил на улицах патрули «народных дружинников»
Власти Санкт-Петербурга в день проведения судебного заседания по вопросу замены Алексею Навальному условного срока на реальный по старому делу «Ив Роше» выставил на улицах патрули «народных дружинников».
Патрули, в том числе укомплектовали сотрудниками государственных учреждений дополнительного образования. Об этом «МБХ медиа» сообщил сотрудник одной из организаций, входящих в состав центра по работе с подростками и молодежью «Адмиралтейский».
Дружинники патрулируют улицы в центре северной столицы, в том числе напротив здания Законодательного собрания и на Дворцовой площади.
«Центр оцеплен полицией, до последнего момента нам никто не объяснял, куда именно мы идем, но потом сказали, что это из-за суда. Мы бюджетники, наши секции и центры для молодежи финансируются из бюджета, и, соответственно отказаться мы не можем», - сообщил бюджетник.
Тем временем в Москве силовики задержали возле Мосгорсуда уже 237 человек. Их развозят по разным отделам полиции.