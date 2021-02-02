ФСИН объяснила «гуманизмом» тот факт, что раньше не требовала изменить наказание Навальному
Представитель ФСИН России во время заседания суда по делу о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, объяснил «гуманизмом» тот факт, что ранее ведомство с таким требованием к суду не обращалось
Представитель ФСИН России во время заседания суда по делу о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, объяснил «гуманизмом» тот факт, что ранее ведомство с таким требованием к суду не обращалось.
Напомним, что о подаче соответствующего ходатайства в суд стало известно после истечения испытательного срока Навального и его объявления о возвращении в Россию. Политик находился на лечении и реабилитации в Германии, куда он был транспортирован в состоянии комы после отравления «Новичком».
Представитель ФСИН попросил суд приговорить Алексея Навального к 3,5 годам за семь неявок в уголовно-исправительную комиссию. При этом он заявил, что ранее ведомство с таким требованием не обращалось в суд из «принципа гуманизма», так как целью ФСИН является «исправление осужденного». Однако сейчас ситуация изменилась, поскольку оппозиционер якобы не желает исправляться.
В службе исполнения наказаний заявляют, что «не обнаруживали Алексея Навального по месту жительства» и «не могли установить его местонахождения», хотя адвокаты политика неоднократно уведомляли ведомство о том, что он находится в Берлине на лечении в клинике «Шарите», а затем на реабилитации.
Представитель ФСИН также утверждает, что Алексей Навальный якобы пытался скрыться. Уточним еще раз, что в Германию он был транспортирован из России в состоянии комы, а 17 января он добровольно вернулся в Россию.