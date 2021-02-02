Полиция задержала возле здания Мосгорсуда более 230 человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали возле здания Мосгорсуда, где проходит заседание во вопросу замены Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», более 230 человек
Фото: Twitter.com/tvrain
Сотрудники правоохранительных органов задержали возле здания Мосгорсуда, где проходит заседание во вопросу замены Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», более 230 человек.
Людей также задерживают прямо на выходе из метро «Преображенская площадь». Полицейские также выборочно досматривают пассажиров подземки на выходе.
Задержанных доставляют в отделы полиции «Северное Измайлово», «Восточное Измайлово», «Преображенское», «Гольяново» и «Новокосино».
Также силовики задержали не менее 10 журналистов, проигнорировав факт наличия у них соответствующих удостоверений.