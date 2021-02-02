Председатель Симоновского райсуда, который рассматривает дело Навального, подал в отставку
Председатель и судья Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин может покинуть занимаемую должность с 1 марта 2021 года. Накануне он подал заявление о прекращении полномочий в квалификационную коллегию судей столицы
Председатель и судья Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин может покинуть занимаемую должность с 1 марта 2021 года. Накануне он подал заявление о прекращении полномочий в квалификационную коллегию судей столицы.
Текст решения по итогам заседания коллегии еще не опубликован. Причины отставки Вячеслава Детишина не сообщаются.
Напомним, что именно Симоновский райсуд сегодня рассматривает ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный за то, что он не отмечался в уголовно-исправительной комиссии после отравления боевым ядом «Новичок».