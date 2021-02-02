Депутат Бундестага призвал арестовать европейские активы героев расследований Алексея Навального
Депутат Бундестага заявил, что сведения о коррупции среди представителей российской элиты «не должна быть оставлена без внимания»
Член внешнеполитического комитета парламента Германии от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин призвал Евросоюз арестовать активы российских олигархов в европейских странах, а не вводить санкции против всей страны.
Депутат Бундестага заявил, что сведения о коррупции среди представителей российской элиты «не должна быть оставлена без внимания». Особенно это касается тех россиян, которые переводят большую часть своей коррупционной прибыли в страны Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.
Санкции против всей России Юрген Триттин назвал бесполезными и отметил, что они них страдают простые россияне, которые уже натерпелись «от преступлений со стороны элиты».
Чтобы вычислить таких олигархов, г-н Триттин рекомендует обратиться к расследованиям Алексея Навального, например, «о чудесной вилле в Тоскане, якобы принадлежащей господину Медведеву (экс-премьер Дмитрий Медведев)». Депутат отметил, что «вряд ли у российских госслужащих такие зарплаты, на которые можно было бы позволить себе такие приобретения».