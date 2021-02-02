Московские власти готовятся к сносу исторических зданий на Хохловке ради строительства бизнес-центра
В Москве на Хохловке начали устанавливать ограждения вокруг исторических домов, которые власти хотят снести вопреки протестам горожан. Речь идет о зданиях бывшего Института международного рабочего движения, усадьбы Г. П. Юргенсона, «Палаты дьяка Украинцева» и усадьбы Ф. Л. Кнопа
В Москве на Хохловке начали устанавливать ограждения вокруг исторических домов, которые власти хотят снести вопреки протестам горожан. Речь идет о зданиях бывшего Института международного рабочего движения, усадьбы Г. П. Юргенсона, «Палаты дьяка Украинцева» и усадьбы Ф. Л. Кнопа.
Активист Дмитрий Чарахчьян, который занимается защитой зданий на Ивановской горке, сообщил «Афише», что работы по установлению ограждения для предстоящего сноса зданий незаконны. Кроме того, они не могут быть согласованы как минимум до 18 февраля, поскольку общественное обсуждение вопроса о сохранности исторических построек еще не завершено.
«Раздел мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при установке ограды не только не утвержден, но даже еще не прошел общественное обсуждение. Такой раздел был только вывешен для общественного обсуждения на сайте Департамента культурного наследия 29 января», - сообщил активист.
Одновременно с этим Мосгорсуд отменил меры предварительной защиты исторических зданий на Хохловке, а Мосгосстройнадзор теперь может одобрить строительство на данной территории. При этом статус домов остается неопределенным, так как суд защитников Хохловки против Департамента культурного наследия Москвы перенесли на весну.
«В переводе с юридического суд определил, что решать, законно ли уничтожение исторической застройки в лучшем по сохранности историческом районе центра Москвы, - можно и после того, как эти здания снесут», - посетовал Дмитрий Чарахчьян.
Мэр Москвы Сергей Собянин планирует снести исторические дома на Ивановской горке ради строительства на этом месте очередного бизнес-центра. Проектом руководит компания AB Development.
«В жертву интересам девелопера приносятся все формы экономической активности и социальной жизни, характерные для исторического района: небольшие магазины, авторские кафе, шоу-румы, мастерские художников, галереи, кружки и студии, известные и востребованные далеко не только среди местных жителей», - заявили градозащитники.
Отметим, что при Сергее Собянине снос исторических построек ради строительства высотного жилья и бизнес-центров стало нормой. При этом градозащитникам редко когда удается отстоять исторический облик Москвы, поскольку столичные суды выступают на стороне власти. Горожане неоднократно ставили г-ну Собянину в укор тот факт, что он приехал в столицу из Тюменской области, поэтому «варварски» обращается с городом и игнорирует мнение москвичей.