Алексея Навального в Мосгорсуд приехали поддержать сотрудники 20 посольств
Оппозиционера Алексея Навального к зданию Мосгорсуда приехали поддержать сотрудники иностранных посольств. Сейчас около суда стоит вереница автомобилей с дипломатическими номерами
Оппозиционера Алексея Навального к зданию Мосгорсуда приехали поддержать сотрудники иностранных посольств. Сейчас около суда стоит вереница автомобилей с дипломатическими номерами.
На судебное заседание прибыли представители посольств США, Великобритании, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии, Литвы, Канады, Норвегии, Германии, Финляндии, Японии, Дании, Швеции, Чехии.
В здании Мосгорсуда проходит выездное заседание Симоновского райсуда по делу о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. ФСИН просит суд посадить оппозиционера на 3 года и 6 месяцев за семь неявок на регистрацию во время испытательного срока (истек 30 декабря 2020 года).
Напомним, что Алексей Навальный до 17 января 2021 года находился в Германии на лечении после отравления «Новичком», а ФСИН была об этом уведомлена. Кроме того, приговор по делу «Ив Роше» были признан Европейским судом по правам человека незаконным. Россия это решение признала, но «забыла» направить дело на пересмотр.