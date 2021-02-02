Генпрокуратура проверит тарифы на коммунальные услуги в регионах
Глава ведомства заявил, что «без надлежащего государственного регулирования в сфере ЖКХ невозможно обеспечить качество оказываемых услуг». В этой связи территориальным прокурорам поручено организовать проверки
Генпрокуратура пообещала принять меры по «приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в соответствие с законодательством».
Глава ведомства Игорь Краснов заявил, что «без надлежащего государственного регулирования в сфере ЖКХ невозможно обеспечить качество оказываемых услуг». В этой связи территориальным прокурорам поручено организовать дополнительные проверки тарифов на коммунальные услуги, оказываемые населению.
По итогам первых проверок уже были выявлены нарушения в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях. Там, граждан заставляли платить больше, чтобы покрыть затраты сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений.
В Новосибирской области в тарифы на энергию незаконно включили расходы на реализацию инвестиционных проектов, а в Томской области граждан вынудили тратиться на «фактически непонесенные расходы на выплату премий производственному персоналу».