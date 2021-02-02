Около Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Навального, начались задержания
К зданию суда с утра стали прибывать сторонники оппозиционера, однако их на слушания не пустили. Приставы отказались пустить на суд даже супругу политика Юлию Навальную
В Москве около здания Мосгорсуда, где началось выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального, начались задержания.
К зданию суда с утра стали прибывать сторонники оппозиционера, однако их на слушания не пустили. Приставы отказались пустить на суд даже супругу политика Юлию Навальную.
Спустя некоторое время сотрудники полиции начали задерживать людей. Силовики забирают людей как непосредственно около здания суда, так и на выходе из станции метро «Преображенская площадь». Также полицейские проводят выборочный досмотр прохожих.
«ОВД-Инфо» сейчас сообщает о задержании около30 человек. Среди них есть журналисты, которые предварительно показали силовикам удостоверения.
Один автозак с задержанными прибыл к ОВД «Северное Измайлово», а второй – к ОВД «Восточное Измайлово».