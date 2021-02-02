Задержанные на митинге москвичи пожаловались на пыточные условия
В Москве группа задержанных участников протестного митинга 31 января записала обращение, в котором сообщила о многочисленных нарушениях их прав с момента задержания. Запись опубликована на портале «ОВД-Инфо»
В Москве группа задержанных участников протестного митинга 31 января записала обращение, в котором сообщила о многочисленных нарушениях их прав с момента задержания. Запись опубликована на портале «ОВД-Инфо».
Москвичи рассказали, что с момента их задержания прошло 40 часов. За это время их ни разу не кормили. Последние девять часов они стоят в автобусе, который привез их к изолятору для мигрантов деревни Сахарово, без воды и возможности выйти в туалет.
«С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. (…) Здесь, куда нас привезли в изолятор для мигрантов деревни Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от СПЧ, ГУ МВД Москвы, Генпрокуратуры немедленно прекратить данные издевательства», - говорится в обращении задержанных граждан.
Напомним, что свободных мест в московских спецприемниках не осталось еще после протестной акции 23 января, однако суды продолжают выносить решения об административных арестах участников митинга. Кроме того, на акции 31 января в столице задержали, по данным «ОВД-Инфо», 1908 человек.