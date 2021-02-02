В правительстве опровергли введение программы продовольственной помощи гражданам
Ранее СМИ сообщили, что с таким предложением выступил Минпромторг. В рамках этой инициативы, нуждающимся россиянам будут перечислять денежные средства, которые можно будет потратить только на продукты
Пресс-секретарь главы российского правительства Борис Беляков опроверг информацию об оказании продовольственной помощи некоторым категориям малоимущих россиян.
Ранее СМИ сообщили, что с таким предложением выступил Минпромторг. В рамках этой инициативы, нуждающимся россиянам будут перечислять денежные средства, которые можно будет потратить только на продукты.
Борис Беляков сообщил, что сейчас в стране уже действуют различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. «В большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер. Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Представитель премьер-министра добавил, что сейчас власти отдают приоритет мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности, однако введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки россиян не обсуждается.