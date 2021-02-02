В Петербурге суд отказался предоставить сурдопереводчика слабослышащему участнику протеста
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил в Twitter, что задержанный Дмитрий Панасюк не слышал вопросов, которые ему задавал суд, а отвечал за него сотрудник полиции
В Санкт-Петербурге суд отказался предоставить слабослышащему мужчине, задержанному на протестной акции, сурдопереводчика.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил в Twitter, что задержанный Дмитрий Панасюк не слышал вопросов, которые ему задавал суд, а отвечал за него сотрудник полиции.
«Парень слабослышащий. Сообщает нам, что за него на вопросы судьи отвечает сотрудник полиции (!). Какие ему задают вопросы, он не знает. Сурдопереводчика ему суд не предоставил», — написал Чиков.
Юрист сообщил, что обратится с жалобой в Российский суд по правам человека, после чего питерский суд отпустил Панасюка к адвокату под обязательство о явке.
Всего по данным на 1 февраля в районные суды Санкт-Петербурга поступило 434 административных дела в отношении участников протестной акции 31 января. По итогам их рассмотрения 109 человек получили административные аресты.
По информации портала «ОВД-Инфо», в Петербурге во время протестной акции были задержаны 1 122 человека.