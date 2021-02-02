В школах появятся советники по воспитанию, которые будут отговаривать подростков от участия в протестах
В российских школах в следующем году появятся советники директоров по воспитанию. Эти сотрудники будут обсуждать с руководством учреждения и учащимися политиков, митинги и другие общественно-политические темы
В российских школах в следующем году появятся советники директоров по воспитанию. Эти сотрудники будут обсуждать с руководством учреждения и учащимися политиков, митинги и другие общественно-политические темы.
По данным «Коммерсанта», введение должности советника директора школы по воспитанию обусловлено ростом интереса к протестным митингам со стороны несовершеннолетних. В этой связи власти решили «усовершенствовать» воспитательную работу с детьми.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в 2022 году во всех регионах пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В текущем году такой конкурс пройдет в десяти пилотных регионах. В министерстве сообщили, что уже в марте советники по воспитанию появятся в школах Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.
Подготовкой советников занимается Российское движение школьников, которое курирует внутриполитический блоком Администрации президента.